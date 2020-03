Nach der VSV-Niederlage"In Salzburg fängt alles wieder bei Null an"

Facebook

Mark Cundari fasste nach einem Raufhandel eine Spieldauerdisziplinarstrafe aus © (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Die Villacher Adler konnten das zweite Viertelfinalspiel gegen Salzburg nur im ersten Drittel offen halten. Im zweiten Abschnitt kassierte man nicht weniger als fünf Gegentreffer. Trotz der am Ende zu deutlichen 2:7-Pleite steht es in der Serie "nur" 1:1, bereits am Sonntag geht es quasi im Best-of-Five-Modus weiter. "Wir haben auch nach dem Sieg in Salzburg gesagt, dass wir das Spiel sofort abhaken müssen, das selbe machen wir auch jetzt", gab Rob Daum nach der Heimniederlage zu verstehen.