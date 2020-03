VSV-Sieg"Das Penaltykilling war der Schlüssel zum Erfolg"

Facebook

Der VSV holte in beeindruckender Manier den ersten Sieg in der Viertelfinalserie beim großen Favorit in Salzburg. Die Adler legten ein nahezu perfektes Auswärtsspiel hin. Wenig Platz für den Gegner und selbst im Konter gefährlich. "Klar gibt es noch Luft nach oben, aber da war schon viel gutes dabei", so Trainer Rob Daum.