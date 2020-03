Eishockey-Eltern"Kinder müssen den Weg am Ende sowieso selbst gehen"

Facebook

Elias, Paul, Antonia, Mama Verena, Lorenz und Moritz (von links) sind wohl die VSV-Familie schlechthin © KK/Steiner

Verena Steiner ist beim VSV mindestens so viel wie die gute Seele des Vereins. Ohne sie läuft im Büro nichts. Organisation von Trainingszeiten, Turnieren, Auswärtsfahrten mit dem Nachwuchs. Das ist der Alltag. Ihre Söhne Lorenz (10) und Paul (13) sind Torhüter im VSV-Nachwuchs, Moritz (15) Verteidiger in der U16. Tochter Antonia (7) schnürt zweimal die Woche in Steindorf die Eiskunstlauf-Schuhe. „Wenn du dich da dann als Elternteil auch noch voll hineinsteigerst in Leistungen der Kinder oder Trainerentscheidungen, hilfst du niemandem“, sagt Steiner, die auch das Gegenteil kennt: „Für manche Eltern bricht eine Welt zusammen, wenn ihr Kind in der U10 einmal kein gutes Spiel macht. Es soll in dem Alter Spaß machen, sonst geht es um nichts.“