Der KAC liegt gegen Linz mit 0:2 im Viertelfinale zurück, Villach und Salzburg treffen einander am Sonntag beim Serienstand von 1:1 wieder. Die Affen tippen, wer sich Spiel drei holt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wer holt den Sieg? © KK

Für den KAC könnte es im EBEL-Viertelfinale deutlich besser laufen. Nach dem 3:4 nach Verlängerung in Linz muss man am Sonntag Spiel drei schon fast gewinnen, um noch in dieser Serie stattzufinden.