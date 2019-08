0:8!VSV kam gegen Grenoble unter die Räder

Facebook

Björkstrand war in Bled wieder dabei © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

Kaum Zeit zu verschnaufen bleibt dem VSV zur Zeit. Nur 18,5 Stunden nach Spielende beim 2:1-Erfolg in Maribor gegen Stavanger stand schon der nächste Probelauf am Programm. Beim Bled Cup wurde gegen den französischen Erstligisten Grenoble getestet. Dazwischen lag eine Heimfahrt von Maribor nach Villach, eine kurze Nacht, eine rasche Trainingseinheit in der Stadthalle und die neuerliche Anreise nach Slowenien. Und so kam ein völlig indisponierter VSV gegen Grenoble auch mit 0:8 unter die Räder. Center Patrick Björkstrand war nach kurzer Erkrankung wieder dabei, konnte dem Spiel aber auch keine frischen Impulse geben. Im Tor startete Lukas Schluderbacher, einige Stammspieler wurden für den morgigen Test geschont.