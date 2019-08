Der VSV gastiert morgen in Maribor, wo es gegen Stavanger geht. Danach wartet ein Turnier in Bled mit drei Spielen in vier Tagen. Der Trainer mahnt zu guter Regeneration.

Jyrki Aho und seine Mannschaft bestreiten einen echten Test-Marathon © (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Der VSV ist morgen in Maribor gegen die Stavanger Oilers im Einsatz. Es ist das erste von insgesamt vier Testspielen, die bis Sonntag in Slowenien am Plan stehen. „Wir müssen uns professionell verhalten und diese Herausforderung annehmen“, sagt Trainer Jyrki Aho. Körperlich muss zunächst alles passen, um am Eis performen zu können. „Wir müssen unseren Kolehydrat-Haushalt gut unter Kontrolle haben, lieber einmal eine kleine Mahlzeit mehr zu sich nehmen, um auch Kraft zu haben“, mahnt Aho ein.