Meister KAC und der VSV testen am Mittwoch gegen Wolfsburg beziehungsweise in Maribor gegen Stavanger. Digitalabonnenten sind bei beiden Partien live am Puck!

VSV und KAC live

Die Vorbereitung auf die neue EBEL-Saison, die am 13. September startet, ist in vollem Gange. Der VSV bestreitet kommende Woche einen Testspielmarathon, während Meister KAC schon auf die Gruppenphase der Champions Hockey League hinfiebert. Am kommenden Mittwoch, den 21. August, testen beide Kärntner Klubs.

Der KAC ist am Mittwoch um 20 Uhr erstmals auf jenem Eis zu sehen, wo im Frühjahr der Meistertitel gefeiert wurde. Es ist schon der letzte Test vor dem CHL-Start, Gegner ist DEL-Vertreter Wolfsburg. Als Experte wird uns dabei Gert Prohaska zur Seite stehen.

Die Villacher Adler sind am Mittwoch ab 19 Uhr im slowenischen Maribor gegen den norwegischen Topklub Stavanger Oilers gefordert. Für den VSV geht es auch danach mit einem Testspielturnier in Bled und einem in Köln weiter. Die Expertise zum Auftrit der Blau-Weißen liefert Ex-Adler und KEHV-Regionalentwickler Florian Mühlstein.

Am Mittwoch gibt es für "Kleine"-Digitalabonnenten die Chance, ihren Eishockey-Lieblingen erstmals genau auf die Kuven zu schauen. Wir übertragen beide Spiele als Livestream auf www.kleinezeitung.at/eishockey.

Wer noch kein Digitalabo hat, sollte dies noch heute tun, ein Monat lang kann man es kostenlos auf Probe nutzen. Hier geht es zum Digitalabo: https://abo.kleinezeitung.at/?utm_source=klz&utm_medium=header&utm_campaign=abo-uebersicht.