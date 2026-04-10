Das Team des VSV 2026/27 nimmt Form an. Auch wenn die Personalien Adam Helewka (will weg) und Nikita Scherbak (soll weg), der immer noch in Kärnten weilt, noch nicht gelöst sind. Bei Letzterem wird mit dessen Management an einer Vertragsauflösung gearbeitet. Beendet ist die Karriere von Mark Katic, mit dem es nächste Woche ein Meeting gibt, er könnte Skillscoach werden, die U18-, U20-, Alps-Kooperationspieler und jungen Österreicher in der Kampfmannschaft betreuen. Das tat er bereits als DEL-Crack in Mannheim, trainierte dort nebenbei die heutigen NHL-Stars Tim Stützle (Ottawa) und Moritz Seider (Detroit).

Der neue Verteidiger kommt aus Schweden

Kein Thema ist Peter Hochkofler (Salzburg). Mit Julian Metzler (Pioneers) wurde eine jüngere, günstigere Alternative gefunden. Dasselbe gilt für Nico Brunner. Man plant mit drei weiteren Legionären hinten plus Julian Raspotnig, Nico Uschan geht ins Ausland. Einer signierte am Donnerstag: Scott Walford (27/Kanada), kommt aus Kalmar (2. schwedische Liga). Dort scorte der 1,88 Meter große und 91 Kilo schwere Abwehrspieler auch vier Tore und zehn Assists, davor werte er in der AHL. „Er ist sehr stabil in der Defensive, kann aber auch punkten. Zudem passt er auch mit seiner Größe gut in unser physisches Spiel“, so Trainer Pierre Allard.