Die direkte Play-off-Qualifikation hätte schon fast in trockenen Tüchern sein können. Ein Sieg in Linz wäre mehr als die halbe Miete für einen fixen Platz in den Top-Sechs gewesen, doch mit der knappen 1:2-Niederlage beginnt für den VSV der Kampf quasi wieder von vorne. Zumal man durch die Niederlage gegen die Black Wings auch bei eventueller Punktegleichheit den Kürzeren ziehen würde. Dafür hätten die Adler aber gegen Bozen und Pustertal bei Gleichstand die Nase vorne. Mögliche Szenarien gibt es zwei Runden vor dem Ende des Grunddurchgangs zwar zur Genüge, Fakt ist aber, dass ein Sieg gegen Innsbruck Pflicht ist, auch im Hinblick auf das direkte Verhältnis.