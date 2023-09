Nach dem 4:2-Auswärtssieg beim amtierenden Vizemeister HCB Südtirol können die Rotjacken heute (17.30 Uhr) gegen Fehervar mit breiter Brust in ihr erstes Heimspiel der Saison gehen. Obwohl der KAC in jüngerer Vergangenheit nicht gerade für seine Heimstärke bekannt war, fiebern die Spieler bereits ihrem ersten Auftritt vor den eigenen Fans entgegen.



„Was in den letzten Jahren war, damit beschäftigen wir uns erst gar nicht. Das Team ist sehr aufgeregt und hochmotiviert“, will Trainer Kirk Furey nichts von Nervosität wissen, kennt aber gleichzeitig auch den Grund, warum es für seine Cracks oft nicht leicht ist, in der Heidi Horten Arena zu spielen: „Die meisten Mannschaften präsentieren sich in Klagenfurt immer von ihrer besten Seite. Viele gegnerische Spieler wollen sich auch in die Auslage spielen, sich bestmöglich präsentieren.“



Wer sich definitiv auf die Heimpremiere freut, ist Tobias Sablattnig, der in Bozen seinen ersten ICE-Liga-Treffer erzielen konnte. „Es war schon ein besonderer Moment. Als Jugendlicher träumt man davon, ich war einfach nur überglücklich“, gibt der Verteidiger Einblicke. Persönlich ist der 20-Jährige mit seiner bisherigen Leistung zufrieden, weiß aber auch, worin er sich noch verbessern muss: „Ich muss aggressiver in die Zweikämpfe gehen und vor dem eigenen Tor auch härter agieren.“ Den heutigen Gegner schätzt Sablattnig als „sehr hart und schnell spielendes Team“ ein: „Wir wollen unseren Gameplan durchziehen, den Puck gut laufen lassen und schnell nach vorne bringen.“



Im Line-up wird es, wenn überhaupt, nur punktuelle Veränderungen geben, Furey setzt auf Beständigkeit: „Im Spiel Fünf-gegen-Fünf wollen wir noch mehr Stabilität in unser Spiel bringen. In Unterzahl haben wir bereits sehr gut agiert, das Powerplay wird allerdings noch etwas Zeit benötigen, bis die Automatismen stimmen.“