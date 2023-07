Es wirkt wie eine Zeitreise. Ganz ohne den berühmten DeLorian, jenes Sportwagens aus Hollywood, der Barrieren der Zukunft und der Vergangenheit trotzt. Wenn Marco Kasper und Michael Raffl gemeinsam in diesen Tagen auf dem Eis der Villacher Stadthalle ihre Runden ziehen, ist sofort klar, wer welche Epoche verkörpert. Der 18-Jährige schwebt perfekt adjustiert im knalligen Detroit-Rot übers Eis. Bei seinem Gegenüber, dem langjährigen NHL-Crack Raffl ist bei seiner Ausrüstung ein buntes Karriere-Sammelsurium erkennbar: ein bisschen VSV, ein wenig Philadelphia und natürlich etwas Lausanne. "Er ist ein wahnsinnig guter Tippler und ein irrsinnig starker Eisläufer. Es ist nicht die Frage ob, sondern wann er in der NHL spielt", gerät der Villacher über Kasper ins Schwärmen.

Raffl hat mit solchen auflockernden Einheiten die Freude am Eishockey wiederentdeckt. Hinter dem mittlerweile 34-Jährigen liegen fordernde Monate, vor allem aus psychischer Sicht. Der Lausanne-Stürmer hat sich in den vergangenen Monaten ein wenig abgekapselt. "Ich musste für mich sein. Es war kein schönes Jahr", fasst der bullige Stürmer zusammen. Nach guter Vorbereitung verletzte sich Raffl gleich in der ersten NL-Partie mit Lausanne. "Besser gesagt, im ersten Wechsel. Ich wollte zu schnell retour, bekam eine Entzündung dazu. Das Schlimmste war: Du musst zuschauen, wie es bergab geht und kannst nicht helfen. Plötzlich steckten wir im Abstiegskampf."

Von Verletzungen geplagt

Dazwischen kam es zu personellen Veränderungen beim Schweizer Erstligisten. Der glücklose Trainer John Fust wurde im November zum General Manager wegbefördert und von Geoff Ward ersetzt. Das bewirkte eine Trendwende. Am Ende wurde letztlich nur knapp das Play-off verpasst, mit Raffl, der trotz starker Schmerzen spielen musste. Nach der langwierigen Beinverletzung kam eine Schulterluxation dazu. Und Raffls mentales Tief: "Ich konnte Eishockey nicht mehr denken."

Die Auszeit hat er genützt, um mit dem Sport wieder im Reinen zu sein. Bereits am Sonntag, noch vor dem Bieranstich am Villacher Kirchtag, reist er zurück in die Schweiz. "Besser so", sagt er grinsend. "Ich freue mich auf das Jahr und auf einen hoffentlich normalen Start in die Saison", so der Villacher. Die Chancen, dass sich Lausanne heuer vom Tabellenkeller fern hält, stehen gut. Die Ward-Truppe hat sich punktuell gut verstärkt. Mit Hughes/Punnenovs verfügen sie über ein erfahrenes Goalie-Gespann. Aus Zug wurde Ex-NHL-Verteidiger Christian Djoos geholt. Und mit dem Finnen Antti Suomela wurde der SHL-Topscorer (37 Tore, 29 Assists) verpflichtet.

Raffl, der dem Team Austria hinsichtlich WM in Prag noch nicht die Tür zuschlagen will, blickt amüsiert in Richtung Kasper. Der Bewunderung des ehemaligen NHL-Cracks für die nächste Generation ist deutlich zu erkennen. "Eigentlich lerne ich mehr von ihm, als er von mir. Marco spielt wahnsinnig intelligent, er ist ein schlauer Bua", attestiert er und ergänzt schmunzelnd: "Andererseits tut es weh, zu sehen, wie man selbst abbaut." Exakt zehn Jahre ist es her, als Raffl sich an jenem Punkt befunden hatte, wo Kasper jetzt steht. Nun kann der Villacher die Erfahrung aus 629 Partien in der besten Eishockey-Liga der Welt teilen. Und gerade das kann für junge Spieler auf diesem knallharten Terrain enorm wertvoll sein.