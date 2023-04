Einer der längstdienenden Stützen des KAC wurde vom Klub für eine weitere Saison verpflichtet. Thomas Hundertpfund verlängerte seinen auslaufenden Vertrag um eine weitere Saison und geht damit bereits in seine 18. Profisaison in Klagenfurt. Lediglich für ein Jahr (2013/14) verließ der 33-jährige seinen Heimatverein und heuerte in der zweiten schwedischen Liga bei Timrå an.

Der sowohl im Sturm, als auch als Verteidigung einsetzbare Klagenfurter, der ab 1993 alle Nachwuchsstationen bei den Rotjacken durchlief, kommt bisher auf 823 Spiele, in denen er 401 Punkte (145 Tore/256 Assist) in Österreichs höchster Spielklasse verbuchen konnte.

"Thomas Hundertpfund gehört seit eineinhalb Jahrzehnten zum Stamm unseres Kaders und insbesondere in den entscheidenden Phasen der Meisterschaft sieht man Jahr für Jahr, warum er bei seinem Stammverein diesen Stellenwert genießt. Er ist ein sehr vielseitiger Spieler ohne große Schwächen", freut sich Manager Oliver Pilloni über die Vertragsverlängerung.