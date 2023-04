Die Saison für den KAC ist nach dem Scheitern gegen Salzburg im ICE-Halbfinale vorbei. Es war ein Jahr, in dem die Verletzungen diverser Leistungsträger nicht abreißen wollten, daher das Team so gut wie nie in voller Schlagkraft auf dem Eis agieren konnte. Die schwierige Situation ermöglichte aber jüngeren Kräften die Möglichkeit, sich in der Kampfmannschaft zu präsentieren. Einige von diesen Youngsters machten dabei eine ganz gute Figur, empfahlen sich so für eine Vertragsverlängerung.