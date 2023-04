In einer Play-off-Serie rücken Attribute wie Körpersprache, Einsatzbereitschaft, Teamgeist und unbedingter Siegeswille immer mehr in den Vordergrund. Ungeachtet ihrer großen Qualität hatten die Salzburger in Spiel vier der Halbfinalserie in fast all diesen Bereichen die Nase vorne.



Die Bemühungen konnte man den Rotjacken zwar nicht absprechen, doch es entstand fast über das gesamte Spiel der Eindruck, als ob die Bullen den Sieg einfach noch mehr wollten. Zudem wirkten sie in den entscheidenden Phasen frischer, brachten mehr Energie auf das Eis. Die Mozartstädter praktizierten „einfaches Eishockey“, spielten schnörkellos und mit viel Zug zum Tor. Der KAC hingegen agierte – auch in seinen sechs Powerplays – zu kompliziert, spielte oft einen Pass zu viel.