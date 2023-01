Drei Niederlagen in Folge mussten die Villacher Adler zuletzt hinnehmen - wohlgemerkt gegen die drei Top-Teams der ICE-Liga. Größtes Manko gegen Bozen, Salzburg und Innsbruck war die schwache Chancenverwertung sowie ein schlicht weg nicht funktionierendes Überzahlspiel. „Wir haben in den letzten Spielen einfach keinen Weg gefunden zu gewinnen. Solche Phasen gibt es in fast jeder Saison, sind für mich aber nicht beunruhigend. Dennoch bin ich enttäuscht, da wir in jedem dieser drei Partien die Möglichkeit hatten, Punkte zu holen“, blickt Rob Daum zurück und hofft auf eine Kehrtwende nach dem Villacher Minibreak (Freitag spielfrei).