Die in der Kabine kursierende Grippewelle minderte in den letzten Spielen die Schlagkraft der Villacher Adler, die sowohl gegen Bozen als auch gegen Meister Salzburg Niederlagen hinnehmen mussten. Und schon heute (19.15 Uhr) wartet auf den VSV die nächste schwere Aufgabe bei Tabellenführer Innsbruck. Die Tiroler sind seit Jahren für ihre offensive Durchschlagskraft bekannt, weisen aber defensiv immer wieder große Schwächen (bereits 101 Gegentore) auf, die es zu nutzen gilt. Allerdings schwächelte die Mannschaft von Rob Daum in den letzten Spielen gerade in puncto Chancenverwertung.



Vor allem das Powerplay lässt bisher zu wünschen übrig. In den letzten fünf Partien (insgesamt 16 Überzahlspiele) gelang den Adlern kein einziger Treffer, ligaintern liegt man mit einer Quote von mageren 13,8 Prozent an vorletzter Stelle. Gerade im Hinblick auf das Play-off ein gravierender Nachteil. „Das ist im Moment wohl auch eine Kopfsache. Wir arbeiten aber hart daran, das bekommen wir schon in den Griff“, ist sich Kevin Moderer, der gegen die Haie „Körpereinsatz und einen Kampf um jeden Zentimeter Eis“ verlangt, sicher.



Ob der erkrankte Marco Richter heute wieder im Line-up stehen kann, wird sich erst nach dem Vormittagstraining entscheiden. Danach haben die Blau-Weißen jedenfalls bis Sonntag spielfrei. Der Zeitpunkt dürfte für die VSV-Spieler gerade recht kommen, um die Akkus wieder vollständig aufzuladen ehe ganze fünf Heimpartien in Serie anstehen.