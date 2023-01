ÖEHV-Team unterliegt in U20-WM-Relegation Lettland 2:5

Die österreichischen Eishockey-Junioren haben bei der WM in Kanada das erste Relegationsspiel gegen Lettland nach starkem Beginn noch deutlich verloren. Die Mannschaft von Kirk Furey unterlag am Montag in Halifax 2:5 (2:1,0:1,0:3) und steht in der zweiten Partie der "Best of three" Serie am Mittwoch unter Siegzwang. Ein mögliches Entscheidungsmatch gegen den Abstieg würde am Donnerstag stattfinden.