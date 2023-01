In der 38. Minute stürmte Jesper Jensen Aabo alleine auf Laibachs Keeper Anthony Morrone zu. Der KAC-Verteidiger kam von der Strafbank, allerdings scheiterte er hauchdünn. Es wäre die Draufgabe zu seinem starken Comeback geworden. Erst am Nachmittag verständigte man sich darauf, dass der Däne vorzeitig in den Spielbetrieb einsteigt. Auch, weil mit David Maier gegen Olimpija Ljubljana ebenfalls ein Verteidiger erkrankt passen musste. Das hinderte den KAC nicht, den Kampf anzunehmen. Und am Ende machte sich das beim 4:3-Sieg bezahlt.