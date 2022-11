Ein Sieg hat beim KAC die Wogen etwas geglättet. Auch an Rotjacken-Trainer Petri Matikainen dürfte die Situation nicht spurlos vorüber gegangen sein. Acht Niederlagen aus 16 Partien dürften das Nervenkostüm des ansonsten so stoischen Finnen doch ziemlich strapaziert haben. "Eine ernste Situation? Nicht für mich. Für euch Journalisten vielleicht. Die Mannschaft wurde gejagt, der Trainer wurde gejagt", gab der 55-Jährige zu Protokoll. Vielleicht übermannten ihn einfach die Emotionen in diesem Moment.