Vollmond wird zwar erst am Dienstag sein. Dessen Einfluss auf die Natur und auf den Menschen soll allerdings unbestritten sein. Man sagt, seine Kräfte wirken sich bereits einige Tage davor aus. Wie verwandelt präsentierte sich der KAC im Vergleich zu seinen letzten Auftritten. Krise, Tief, ja sogar eine anbahnende Trainerdebatte - all das schien von den Rotjacken abgeprallt zu sein. Oder erfolgreich verdrängt. Nach dem 6:4-Sieg in Salzburg Anfang Oktober zeigten die Klagenfurter die wohl besten Saisonleistung. Der 5:2-Erfolg gegen Wien (erster Sieg nach regulärer Spielzeit in der neuen Horten-Arena) könnte die Emotionen beruhien und in den nächsten Tagen eine Basis liefern, um sich für den nächsten Saisonabschnitt in Ruhe vorzubereiten.