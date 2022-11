Die Heidi Horten-Arena entleerte sich, die Spieler waren längst in den Katakomben verschwunden. Aus den Lautsprechern dröhnte es: "So was hat man lange nicht gesehen." Und der Mallorca-Barde Mickie Krause hatte damit absolut recht. Der 5:2-Sieg gegen die Vienna Capitals hatte endlich wieder etwas mit Eishockey zu tun, und ähnelte in keinster Weise dem Gestolpere der letzten Wochen. Was sich zu diesem Zeitpunkt die Spieler vielleicht noch gar nicht bewusst gewesen sind: Das Timing war dafür perfekt. Mit dieser Vorstellung kehrt wieder Ruhe beim und rund um den KAC ein. Was vielleicht noch wichtiger ist.