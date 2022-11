Eine Reise in die Ferne kann manchmal den Knoten entscheidend lösen. Pustertal wird für den KAC einer der wenigen Auswärtstrips vor Weihnachten bleiben (heute, 19.45 Uhr). Und vielleicht gelingt es in der Fremde, also ohne große Ablenkungen und Nebengeräusche für die Spieler, eher, wieder in die Spur zu finden. Denn in der Horten-Arena konnten die Rotjacken bisher nicht für Standing Ovations sorgen. Ein neues Gesicht wird in Bruneck jedenfalls an Bord sein: Rihards Bukarts wird auch ohne echte gemeinsame Trainingseinheit ein Kaltstart zugetraut und kommt gleich zum Einsatz.