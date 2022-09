Der Start in die Saison misslang dem EC iDM Wärmepumpen VSV bei der 1:2-Niederlage in Linz zum Großteil völlig, es kam von der Mannschaft nicht jene Energie auf das Eis, die sich Trainer Rob Daum vorstellte. „Das, was wir in den ersten beiden Dritteln in Linz gezeigt haben, war zu wenig. Gegen Pustertal müssen wir uns steigern und einen Weg finden, um zu gewinnen.“