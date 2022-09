Das lange Warten hat ein Ende. Nach einer guten, aber auch etwas durchwachsenen Vorbereitungsphase fiebern die Villacher Adler dem heutigen Saisonauftakt in der ICE-Liga entgegen. Verletzungen und ein Magen-Darm-Virus erschwerten es dem VSV jedoch in den letzten Wochen einen optimalen Rhythmus zu finden. Dazu mussten Neo-Kapitän Derek Joslin und Co. insgesamt zehn Trainingseinheiten auf fremden Eis absolvieren, sei es in Ferlach oder auch in Spittal. Konzerte in der Villacher Stadthalle und auch ein Defekt der Eisanlage zwangen die Draustädter zu improvisieren. „Die Vorbereitung war nicht leicht für uns, wir hatten auch nie ein komplettes Line-up“, erklärt Rob Daum, der dennoch ein positives Resümee zieht. Vor allem die Spiele in der Champions Hockey League seien perfekte Tests für das Team gewesen. „Mit den letzten beiden Spielen (Anm.: gegen Färjestad und Krakau) war ich schon sehr zufrieden.“



Am Freitag muss der VSV in Linz antreten. Nach den organisatorischen Turbulenzen im letzten Jahr soll bei den Oberösterreichern nun wieder Stabilität zurückkehren. Mit Philipp Lukas als Trainer und vielen neuen und größtenteils unbekannten Spielern sind die Black Wings schwer einzuschätzen. „Sie sind, neben Feldkirch und Asiago, die großen Unbekannten und dadurch ein äußerst unangenehmer Gegner“, analysiert Daum. Der 4:3-Sieg der Linzer gegen DEL-Meister Berlin in der Vorbereitung sollte jedenfalls Warnung genug sein.



„Wir haben ein sehr gutes Team, aber wo wir wirklich stehen, werden wir erst in den nächsten Wochen sehen“, hält sich Neuzugang Robert Sabolic mit Prognosen zurück. Der Slowene spielte zum letzten Mal in der Saison 2010/11 mit Jesenice in der damaligen EBEL, er feiert mit dem VSV seine Rückkehr in die heimische Liga. „Wir alle können es kaum noch erwarten, dass es endlich losgeht. Allerdings werden wir noch ein paar Spiele benötigen, um uns zu finden. Daher sollte man das Ergebnis gegen Linz nicht überbewerten“, weiß der 33-jährige, der mit Kollege Blaz Tomazevic fast täglich zwischen Villach und Slowenien hin- und her pendelt. „Wir haben aber auch ein Apartment in Villach.“ Vom Gegner weiß Sabolic nicht fiel, nur dass Linz „in den letzten Jahren fast immer eine schlagkräftige Mannschaft“ hatte.



Die Blau-Weißen müssen weiterhin auf Felix Maxa (Unterkörperverletzung) verzichten. Ob der erkrankte John Hughes rechtzeitig wieder einsatzbereit ist, ist fraglich.