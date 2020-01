Facebook

Im Derby wird wieder um jeden Zentimeter auf dem Eis gekämpft werden © GEPA pictures

1433 Tage konnte der VSV schon nicht mehr auf Klagenfurter Eis gewinnen. Am 2.2.2016 holten die Villacher mit einem 5:1-Sieg den letzten Auswärtssieg. Dieses Faktum wollen die Adler nun beenden und peilen einen vollen Erfolg an. Drei Punkte würden im Kampf um einen Top-5-Rang ganz guttun, um weiter den Anschluss zu halten. Obwohl VSV-Neuzugang Mark Cundari erst wenige Tage in Kärnten weilt, hat er schon viele Dinge über das Derby gehört. Die besondere Brisanz eines Kärntner Derbys habe ich schon bei meiner Ankunft am Donnerstag am Flughafen in Klagenfurt mitbekommen. Da bin ich vom Flughafenpersonal auf das Derby angesprochen worden. Natürlich haben mir auch die Teamkollegen von der einzigartigen Atmosphäre berichtet. Wir wollen den nächsten Sieg feiern, ich werde dafür alles geben", so der Kanadier.