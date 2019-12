Facebook

Der KAC hatte den VSV in den ersten 20 Minuten voll im Griff. Die Klagenfurter erarbeiteten sich Chance um Chance, alleine Johannes Bischofberger hätte die Rotjacken dreimal in Führung bringen können. Einmal davon sogar in Unterzahl. Die Villacher bekamen nämlich früh im Spiel ein vierminütiges Powerplay zugesprochen, blieben dabei aber völlig wirkungslos. Im direkten Gegenzug marschierten dann zwei Adler in die Kühlbox, der KAC nahm Brandon Maxwell 83 Sekunden lang unter Dauerbeschuss. Ohne Erfolg. Nach gut 17 Minuten klingelte es erstmals nach Martin Schumnigs Weitschuss. Der Videobeweis zerschlug den KAC-Jubel jedoch rasch. Manuel Geier habe Maxwell im Torraum behindert, so die umstrittene Schiedsrichterentscheidung. Und die Blau-weißen? Die vergaben in Minute 15 durch den durchbrechenden Martin Ulmer ihre einzige Möglichkeit im Eröffnungsdrittel.