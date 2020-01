Der EC PANACEO VSV hat auf die verletzungsbedingten Ausfälle der Verteidiger Alen Bibic und Bernd Wolf rasch reagiert und auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Der Kanadier Mark Cundari (29) wechselt von den Krefeld Pinguinen aus der DEL an die Drau und soll bereits am Freitag gegen die Graz 99ers für die „Adler“ auflaufen.

Cundari ist ein Adler © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ City-Press)

Nachdem nun auch Bernd Wolf gegen den KAC mit einer Gehirnerschütterung ausfiel, hat man neben Alen Bibic zwei Verletzte Verteidiger im Kader. Auch um Nico Brunner wieder vorne einsetzen zu können, wurde rasch Ersatz gefunden. Der Kanadier Mark Cunadari, 2016 Spengler-Cup-Sieger und Ex-Schützling von VSV-Legende Mike Stewart in Augsburg, kommt an die Drau. Die Krefeld Pinguine, bekanntlich in finanziellen und sportlichen Schwierigkeiten, gaben den offensiv starken Defender ab, der VSV schlug rasch zu.