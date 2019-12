Die "Kleine Zeitung" hat vor dem dritten Saisonderby am Samstag in Villach wieder die Makaken vom Affenberg befragt. Wer gewinnt den Lokalschlager?

Wer gewinnt? © KLZ Video

Am Montag kommt es zum dritten Mal in dieser Saison zum Derby zwischen VSV und KAC in der Villacher Stadthalle. Bisher konnte jede Mannschaft einmal daheim gewinnen. Die Partie ist restlos ausverkauft und auch im Kampf um die Top 5 äußerst wichtig.