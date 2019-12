Das 328. Kärntner Derby steigt heute in Villach. Während sich der VSV wieder gefunden hat, strauchelte der KAC zuletzt. Doch was spricht heute für die Adler und welche Faktoren für die Rotjacken?

Zum 328. Mal kreuzen VSV und KAC die Schläger © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

VSV und KAC treffen einander heute zum dritten Mal in dieser Saison wieder. Beide Teams brauchen Punkte im Kampf um die Top 5. Die Stadthalle ist seit Samstag restlos ausverkauft. Der VSV konnte wieder einen kleinen Lauf starten, während der KAC gerade etwas strauchelt. Wir haben aufgelistet, was für den VSV und was für den KAC beim 328. Kärntner Eishockeyderby spricht.