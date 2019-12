Drei hochklassige Spiele warten diese Woche auf den KAC. Dienstag in Wien, Freitag zu Hause gegen Salzburg und am Sonntag in Bozen. Alle drei Teams sinnen auf Revanche.

Jubeln wollen die KAC-Spieler auch in den kommenden Begegnungen © GEPA pictures

Wohin der Weg des KAC führen wird, darüber werden die drei kommenden Begegnungen in den nächsten sechs Tagen Auskunft geben. Geht es in Richtung Tabellenspitze oder wird es der harte Kampf um einen Platz unter den ersten Fünf werden. Auf die Klagenfurter warten drei Gegner, die ebenfalls den Blick in Richtung nach ganz oben gerichtet haben. Wobei Salzburg die Spitzenposition ja innehat. Gegen alle drei Teams feierte der KAC erst kürzlich drei beeindruckende Siege. Los ging es mit dem 8:3-Erfolg gegen die Capitals, dann der souveräne 3:0-Sieg gegen Bozen und schlussendlich der feine 3:1-Triumph in Salzburg. Daher ist es nicht verwunderlich, dass alle drei Mannschaften auf Revanche sinnen.