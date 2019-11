Facebook

Nick Petersen hadert © GEPA pictures

Jamie Lundmark sagte einmal, dass es nirgendwo auf der Welt so schwierig sei Tore zu erzielen, wie in Klagenfurt. Nach seinem ersten Jahr in Klagenfurt (der Ex-NHL-Stürmer schoss den KAC mit 34 Saisontoren zum Meistertitel) brachte es nur noch auf 12 Treffer. In seiner Abschlusssaison 2018/19 gar nur auf acht. Lundmark litt darunter. Und ähnlich ergeht es nun dem letztjährigen Scharfschützen Nick Petersen. Wenngleich der Kanadier nach wie vor sein strahlendes, jetzt allerdings etwas verlegenes Lächeln aufsetzt, wenn er danach gefragt wird.