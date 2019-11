Facebook

Thomas Raffl in der für ihn heuer typischen Jubelpose © GEPA pictures/ Jasmin Walter

Das "C" auf der Brust hat bei Thomas Raffl eine äußerst positive Reaktion ausgelöst. Lief es für den Modellathleten in den letzten beiden Saisonen solide, aber nicht außergewöhnlich, so zeigt sich der Jungehemann bisher wieder von seiner Schokoladenseite. Mit 16 Treffern nach 19 Partien führt der 33-Jährige souverän die Torschützenlist an, darunter waren mehrere entscheidende Einschläge dabei. Zuletzt erledigte er im Spitzenspiel gegen die Vienna Capitals im Alleingang, schoss beide Treffer beim 2:1-Sieg nach Verlängerung.