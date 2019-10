Facebook

Die VSV-Spieler durften sich über einen 5:0-Sieg freuen © GEPA pictures

Obwohl der VSV eine gewisse Anlaufzeit benötigte, entwickelte sich das Match gegen Dornbirn nach gut zehn Minuten in die angestrebte Richtung. Gegen die tapfer kämpfenden Vorarlberger wurden die flotten Villacher immer aggressiver, setzten sich in den Zweikämpfen durch und nutzten einen Fehler in der neutralen Zone der Gäste zur Führung. Ex-Dornbirn-Legionär Brodie Reid traf gegen sein Ex-Team nach einem 2-auf-1 Konter in die linke Ecke. Drei Minuten später drehte Chris Collins jubelnd ab. Der Kanadier eroberte in der Angriffszone die Scheibe und schloss die Einzelaktion mit dem zweiten Treffer ab.