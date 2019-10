Der an der Börse notierte EHC Biel hat ein Saison-Budget von 17,2 Millionen Franken. Die Schweizer gastieren am Mittwoch (20 Uhr) beim KAC.

Die ECH-Biel-Spieler mit Stefan Ulmer (Mitte) freuen sich über einen Treffer © Gepa

Zurzeit erlebt der EHC Biel in der Nationalliga A in der Schweiz eine gute Phase. Nach dem Erreichen des Halbfinales in der letzten Saison mischt der Klub heuer wieder vorne mit. Nach elf Runden ist das Team auf Platz zwei platziert. Um auf dem Eis und abseits davon ein schlagkräftiges Team zur Verfügung zu haben, nimmt der Klub, der 1998 in eine Aktiengesellschaft mutierte, viel Geld in die Hand. Das offizielle Budget lautet 17,2 Millionen Franken (15,7 Millionen Euro).