Spieler nicht im Kader KAC-Trainer Petri Matikainen sendet der Mannschaft ein starkes Zeichen

Mit der Suspendierung von Adam Comrie und Nick Petersen sendete KAC-Trainer Petri Matikainen ein starkes Signal an sein Team. Die beiden Spieler werden am Freitag gegen Znaim nicht mit an Bord sein. Ein Kommentar.