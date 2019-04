Vor Spiel fünf Wien gegen KAC "Wir sind da, um vorne Wirbel zu machen"

Noch keinen Gegentreffer in der bisherigen Finalserie musste die Formation Niki Kraus, Siim Liivik und Marcel Witting hinnehmen. KAC ist heiß auf Sieg in Wien.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Niki Kraus macht einen super Job bisher im Finale © (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Der Heimvorteil in der Finalserie war bisher ein Sieggarant. Die Rotjacken wissen ganz genau, wollen sie den 31. Meistertitel feiern, benötigen sie ein Erfolgserlebnis in der Bundeshauptstadt. In den bisherigen zwei Partien war der KAC knapp dran, aber bisher hatten immer die Wiener das bessere Ende für sich. Diese Serie wollen die Klagenfurter am Ostermontag brechen, um mit zwei Matchpucks im Gepäck die Heimreise antreten zu können.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.