Freude bei den Rotjacken © GEPA pictures/Daniel Goetzhaber

Der Jubel in der KAC-Kabine war kurz aber kräftig nach dem 3:2-Sieg gegen die Vienna Capitals in Spiel vier der EBEL-Finalserie. In der Kabine gegenüber reagierte der Frust, die Wiener ärgerten sich über die aus ihrer Sicht nicht notwendige Niederlage. Speziell die Schiedsrichterleistung konnten die Gäste nicht nachvollziehen, wollten aber dazu nichts offiziell sagen. "Bei 5 gegen 5 sind wir das bessere Team, daher müssen wir in Wien von der Strafbank fernbleiben", sagte Stürmer Ali Wukovits.

