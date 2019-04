Jürgen Maurer alias Harri Pinter„Anfoch gscheit hertippln muaß ma die Wiener“

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Harri Pinter, Drecksau © (c) ORF (Petro Domenigg)

Herr Pinter, der KAC liegt in der Finalserie gleichauf mit den Wienern. Wie sehen Sie als Experte die Chancen auf den Titel?

HARRI PINTER: Wir g’winnen des gånz sicher. Weil ans is a klår: A KACler verliert nit. Und wenn doch, dånn is nur dås Spül noch nit aus. Darauf kennt’s eich verlåss’n.



Die Fans sind sich sicher: Mit einer Drecksau wie Ihnen auf dem Eis wären die zwei Niederlagen in Wien nicht passiert...

Na, gånz sicher nit. Die Fans håb’n hålt a Åhnung vom Eishockey. Aber i kenn meine Burschen. Des is ålles Taktik und de Wiener fålln sogår noch darauf eine und g’frein sich a noch. De kennen sich hålt nix aus. Oba wir håbn sie jetzt genau då, wo ma sie håbn wolln. Nämlich drinnen im Sock: Und wånn sie am wenigsten damit rechnen, werma eiskolt zuaschlågen. Des wår ålles so geplant. A super Idee von der Truppn. Des san echt ane wülden Hund.

Zur Person Juergen Maurer ist gebürtiger Klagenfurter und lebt derzeit in Wien. Der Maturant des BRG Viktring war von 1997 bis 2012 Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters. Es folgten unter anderem Rollen in mehreren Tatort-Produktionen, „Das Wunder von Kärnten“ und 2017 „Harri Pinter, Drecksau“. Aktuell ist Maurer in der Serie Vorstadtweiber zu sehen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.

Markus Sebestyen Redakteur Kärnten Mehr von Markus Sebestyen

Anfoch gscheit hertippeln muaß ma se. Eishockey is a Kontaktsport. Des werden die Wiener a noch lernan. Am besten auf die hårte Tour. Donn werma sie sicher dapockn. So wie i des immer gmåcht håb. Allan des Foul von mir dåmåls. Oba des waß in gånz Kärnten eh noch jeder.Geht’s auße und panierts se her. Oft is so anfåch beim Eishockey. Dos Trainerteam und de gånzen Burschen måchn oba eh an super Job. Als Klågnfuata und als KACler kånn man echt stolz sein auf de Jungs. De gånze Saison is anfåch a Traum. Nur noch da Mastatitel fallt.Na, wirklich nit. Mir gehts guat, so wie es gråd is. Da Petri Matikainen waß gånz genau, wås er tuat. Des is a super Typ. Und überhaupt laft’s mit meiner süßen Ines momentan a echt total super. Des kånn i jetzt echt nit aufs Spül setzen. I glab, ihr werds des vastehen. Und mit meine klanan Wuzzalan ausm Nåchwuchs is sowieso am schensten.Då bin i åba gånz sicha dabei. Des kånnst amol onnehman. I rechne eh mit ana Ehreneinlodung vom Vurstond. Wal wenn nit, dånn brennt da Huat. Wir reden do immerhin von an Harri Pinter. Legende bleibt Legende, muaß ma do sogen. A Wahnsinn, wie vüle sich noch ån mi erinnern.