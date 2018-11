Für Thomas Koch ist es die erste Tabellenführung mit den Rotjacken seit seiner Rückkehr aus Salzburg. Am 14.10.2011 lag der KAC zuletzt in Front.

Thomas Koch spielt eine starke Saison beim KAC © GEPA pictures

Mit einem furiosen Schlussdrittel beim 6:4-Sieg gegen Dornbirn erklomm der KAC wiedereinmal die Tabellenspitze der Erste-EishockeyLiga. Es ist schon verdammt lange her, dass die Rotjacken von der Tabellenspitze lachten. „Ich war da noch nicht in Klagenfurt zurück“, sagt Thomas Koch, der aber das genaue Datum nicht genau wusste. Es war der 14.10.2011, da feierte der KAC einen Heimsieg gegen Jesenice. Am Tag davor wurde das Zagreb-Spiel strafverifiziert, dadurch standen die Klagenfurter für kurze Zeit ganz oben. Aber eine Niederlage am 16.10. gegen Salzburg beendete für den KAC den Platz an der Sonne bis zum 27.11.2018. Das sind exakt 2601 Tage.

„Es ist gut, da man weiß, man hat dafür die dementsprechenden Siege eingefahren. Es ist ein erfreuliches Zwischenergebnis, aber es sollte nicht überbewertet werden“, sagt das KAC-Urgestein. Mit 256 Toren ist Koch nun der beste Torschütze der EBEL. „Ich bin nicht der typische Torjäger, ich bin ja der Vorbereiter. Hoffe aber, dass noch einige dazukommen werden.“

Darüber wird sich der 35-Jährige, der noch immer topfit ist, keine Sorgen machen zu müssen. Mit Nick Petersen und Andrew Kozek bildet er die Paradesturmreihe des KAC, die gegen Dornbirn für vier Tore verantwortlich war. „Es läuft immer runder in unserer Linie. Mit Petersen haben wir schon eine gute Chemie. Ich weiß, wohin er gerne die Scheibe haben will, wie er zu seinen Chancen kommt“, erklärt der Klagenfurter und fügt hinzu: „Kozek macht die ganze Drecksarbeit, geht dorthin, wo es wehtut, das hat uns in den letzten Jahren gefehlt. Außerdem kommt er zu guten Möglichkeiten.“

Tiefer Kader

Als äußerst positiv sieht Koch den tiefen Kader. „Bei jedem Training merkt man den großen Konkurrenzkampf, da will niemand seinen Platz verlieren.“ Was ja niemand im Moment zu befürchten hat. Sechs Siege in Serie sind eine klare Sprache und ein Zeichen an das Trainerteam. Diese Serie soll eine Fortsetzung finden. „Wir können Rückstände gut wegstecken, solche Erfolge geben Selbstvertrauen und heben die Stimmung“, sagt Koch.

