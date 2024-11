Die Berg- und Talfahrt der Rotjacken in der bisherigen Saison lässt die Köpfe der KAC-Verantwortlichen derzeit rauchen. Siege und Niederlagen wechseln sich seit Saisonbeginn regelmäßig ab, lediglich zwei Mal konnten Thomas Hundertpfund und Co in den bisherigen 18 Partien zwei Siege am Stück feiern. Seit Wochen hofft man auf mehr Konstanz und Beständigkeit, befindet sich auf der Suche nach Stabilität. Die Rotjacken konnten zwar in Laibach einen 7:5-Sieg feiern, waren aber dennoch weit weg von einer soliden Vorstellung. Die nächste Möglichkeit einen Schritt nach vorne zu machen und eventuell sogar eine Siegesserie einzuläuten, hat der KAC bereits am Freitag. Gegner ist aber niemand Geringerer als die Graz 99ers.

„Wir brauchen genau solche Spiele, um unseren angestrebten Weg zu finden. Es wird ein geiles Spiel, die Stimmung wird genial, vor allem weil auch unzählige KAC-Fans in der Halle sein werden“, freut sich Raphael Herburger auf das Duell vor ausverkauftem Haus und ist fest von einer Stabilisierung im rot-weißen Spiel überzeugt: „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir uns wieder festigen. Derzeit lassen wir uns noch zu oft von Kleinigkeiten verunsichern, es wird aber immer besser.“ Ewig Zeit hat der KAC allerdings nicht, um sich zu finden, bis Weihnachten stehen fast jede Woche drei Partien auf dem Programm. „Alles, was wir jetzt mitnehmen können, ist wichtig im Hinblick auf die Tabelle, die ohnehin sehr eng ist“, weiß der Stürmer.

Kirk Furey rechnet jedenfalls mit einem schnellen Spiel gegen einen „sehr starken Gegner“. Das erste Saisonduell gegen Graz ging zwar mit 2:4 verloren, doch mit der Leistung an sich war der Trainer damals durchaus zufrieden: „Das war damals eine gute Vorstellung in der Kleinigkeiten den Unterschied gemacht haben. Aber auch in den letzten Spielen haben wir zu viele Geschenke verteilt. Wir müssen vor unserem Tor härter und konsequenter arbeiten und die Mehrzahl unserer Zweikämpfe gewinnen, das wird der Schlüssel zum Sieg sein.“

Starke Auswärtsbilanz

Selbstvertrauen sollte den Rotjacken auch die aktuelle Auswärtsbilanz geben. Immerhin konnte der KAC in acht Spielen in der Fremde fünf Siege feiern und in sechs Partien punkten. Allerdings fehlen der ohnehin etwas wackeligen KAC-Defensive gegen die 99ers gleich zwei Verteidiger. Max Preiml ist nach wie vor gesperrt und auch Clemens Unterweger (verletzt) wird die Reise über die Pack nicht mitmachen. Kapitän Thomas Hundertpfund ließ am Donnerstag zwar das Training aus, dürfte aber im Line-up stehen.