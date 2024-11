„Solche Dinge passieren eben, da kann niemand etwas dafür“, meinte Rotjacken-Akteur Raphael Herburger nach der Trainingseinheit. Der 35-jährige Center musste tags zuvor vorzeitig vom Eis, ließ sich behandeln und drohte mit dieser Art der Verletzung zumindest für das Freitags-Duell mit Graz 99ers auszufallen. Doch die Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet. So stand er am Mittwoch wieder voll im Training, obwohl noch leicht angeschlagen. „Es kam zu einem unglücklichen Zusammenprall. Gerade in so einer Phase in der wir uns gerade befinden, braucht das eigentlich niemand. Aber zum Glück konnte ich bereits wieder trainieren und freue mich auf das Packduell mit den Graz 99ers.“ Vorerst ausfallen wird aber Clemens Unterweger, der die letzten Übungseinheiten passen musste. Langzeitausfall Luka Gomboc wurde in der Zwischenzeit übrigens an der Schulter operiert.