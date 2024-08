Die Luft ist feucht-kalt, der Geruch vertraut, die Abläufe jahrelange Routine, und doch ist in den Augen selbst langgedienter Profis ein einzigartiges Funkeln zu erkennen: Die Eiszeit hat beim KAC offiziell begonnen. „Endlich ist der Sommer vorbei, es geht wieder los. Die Aufregung, das Kribbeln bleibt. Egal, ob man 35 ist oder Anfang 20“, beschreiben Raphael Herburger und Co. Vielleicht auch, weil die lästigen Off-Ice-Einheiten passé sind, endlich wieder „normal“ gearbeitet wird. Und von einem Showtraining, einem lockeren Einlaufen waren die Rotjacken weit entfernt. Die Pfeifen des bewährten Trainerduos Kirk Furey/David Fischer schrillten durch den Rink. Mit Speed- und Skillübungen sorgten die Beiden gleich, dass alle hellwach sind. „Move your feet – bewegt eure Beine“, gab Furey den Ton an. Überhaupt war an den Coaches eine Veränderung zum Vorjahresauftakt ablesbar. Grundlage für deutliche Worte bildet Selbstbewusstsein, diesbezüglich wirken sie immens in ihrer Position gereift.