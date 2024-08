Im Sommer 2024 endet ein Kapitel rot-weißer Fankultur: Die Red-White Dragons, der zweitälteste der drei offiziellen Fanclubs des Klagenfurter Eishockeyvereins KAC, waren in ihrem Bemühen, eine neue Besetzung für den Vereinsvorstand zu finden, nicht erfolgreich und lösen ihre Struktur daher nach 33 Jahren Vereinstätigkeit auf. „Diese Entscheidung ist das Ergebnis sorgfältiger Überlegungen und wurde aufgrund der Veränderung der privaten Umstände des bisherigen Obmanns, Philipp Pulsinger, getroffen“, heißt es in einer Stellungnahme des Fanclubs. Die Blütezeit erlebten die Red-White Dragons in den Jahren rund um den 30. Meistertitel (2009), als in der Spitze bis zu 180 Mitglieder zu verzeichnen waren. Die meisten Mitglieder waren damals junge Erwachsene, die den KAC seit Kindheitstagen unterstützten, nun jedoch in neue Lebensabschnitte – Studium, Beruf, Familie – eintauchten und somit weniger Stunden in den Eishallen, in denen die Rotjacken antraten, verbrachten. Verstärkt wurde dieser Effekt noch einmal von der Pandemie ab 2020.

Das sagt der KAC

„Der KAC ist als traditionsreichste Marke im österreichischen Eishockey in der glücklichen Lage, über eine große und treue Fangemeinde zu verfügen. Die drei offiziellen Fanclubs sind älter als einige der Eishockeyvereine, denen wir in der Liga gegenüberstehen. Dass nach 33 Jahren das Kapitel Red-White Dragons endet, ist sehr bitter, gleichzeitig aber auch verständlich: Wie in anderen Bereichen der Gesellschaft sehen wir, dass es immer schwieriger wird, Personen zu finden, die Verantwortung in ehrenamtlichen Positionen übernehmen. Dass es dem Fanclub nicht gelungen ist, einen neuen Vorstand zu formieren und damit die Anforderungen des Vereinsgesetzes zu erfüllen, mindert unsere Dankbarkeit für mehr als drei Jahrzehnte Unterstützung keineswegs“, kommentiert KAC-Manager Oliver Pilloni das Ende der Vereinstätigkeit.

In der organisierten Fanszene des KAC werden die Red-White Dragons eine Lücke hinterlassen, ihre Mitglieder werden dem Rekordmeister jedoch weiterhin die Treue halten und finden Aufnahme in den beiden anderen offiziellen Fanclubs, der Stiege19 und den Vikings.