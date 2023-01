Es wäre fast schon zu kitschig gewesen, wenn Geburtstagskind Michael Schiechl im Penalty-Shootout den Siegtreffer erzielt hätte. Am 34. Ehrentag scheiterte der Steirer aber an Andreas Bernard im Bozener Tor, ehe es Daniel Mantenuto im achten Versuch besser machte und ein packendes Duell mit 2:1 für die Südtiroler entschied. "Wir haben alles gegeben und super gekämpft. Als ersatzgeschwächte Mannschaft können wir uns heute nichts vorwerfen, außer dass wir die Chancen nicht verwertet haben", analysierte das Geburtstagskind.

Vor den Augen von Conny Evensson, zweimaliger Weltmeistertrainer (1991, 1992), und 1500 weiteren Zuschauern ging es gleich zu Beginn heiß her. Nach einem etwas verhaltenen Start erhöhten die 99ers mit Fortlauf des ersten Drittels das Tempo, verlangten dem Tabellenführer alles ab. Aber sowohl Aleksi Salonen (5.) als auch Daniel Woger (18.) scheiterten aus bester Position. Im zweiten Durchgang dann dasselbe Bild: Viel Action, keine Tore. Das lag auch an Christian Engstrand, der die 99ers wieder einmal im Spiel hielt. Aber auch am schwachen Powerplay der Grazer, die sehr undisziplinierte Südtiroler nicht bestrafen konnten. Vor allem in Überzahl war das Fehlen von Andrew Yogan und Niklas Olausson, der am Mittwoch zurückkehren könnte, schmerzlich zu spüren.

Zu Beginn des letzten Spielabschnitts hätte sich Schiechl fast das schönste Geschenk gemacht, scheiterte mit seinem Abschluss aber an Bernard (42.). Zumindest einen Scorerpunkt gab es für Schiechl dann aber doch, als er Daniel Oberkofler ideal bediente, der zum verdienten 1:0 traf (46.) und den Bunker zum Beben brachte – für wenige Augenblicke. Nach einem Treffer von Luca Frigo (47.) war die Grazer Führung schnell dahin. Tore blieben daraufhin wieder Mangelware, wie auch in der Overtime. In einem verrückten Penalty-Shootout avancierte Mantenuto dann zum Leidwesen der Grazer zum Matchwinner. "Wenn wir im Powerplay scoren, machen wir drei Punkte", meinte Coach Johan Pennerborn der eine "gute" Leistung sah. "Mit Yogan und Olausson zurück, können wir jedes Team schlagen."