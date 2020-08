Die Graz 99ers haben sich noch vor dem Trainingsstart prominent verstärkt. So kann Headcoach Doug Mason in dieser Saison auf Hunter Fejes setzen.

Doug Mason bekam einen neuen Stürmer © APA/HERBERT NEUBAUER

Die Graz 99ers verstärken sich mit Hunter Fejes, einem der Topscorer der Black Wings Linz. Der 26-jährige Amerikaner stand in der abgelaufenen Saison 27 Mal für die Oberösterreicher auf dem Eis und scorte dabei 15 Tore und 9 Assists (24 Punkte). Fejes verfügt außerdem über viel AHL- und ECHL-Erfahrung, spielte unter anderem für Manitoba Moose, Hershey Bears oder die Orlando Solar Bears.

Fejes galt als eine der heißesten Transferaktien in der Liga, schlussendlich hat er sich für einen Wechsel nach Graz entschieden. „Ich freue mich schon richtig auf Graz und vor diesem Publikum zu spielen. Gegen Graz war mein erstes Spiel in Europa und es war wirklich hart. Es war richtig laut in der Halle und eine tolle Erfahrung. Ich will mit Graz gewinnen und ich weiß, dass wir die Mannschaft dafür haben“, so Hunter Fejes in einem ersten Statement.

Die neue Nummer 22 der 99ers ist bereits in Graz gelandet und sollte, wenn alles nach Plan läuft, bereits morgen beim offiziellen Trainingsstart mit dabei sein.

Die Kaderplanung der Grazer ist vorerst abgeschlossen. Headcoach Doug Mason wird mit dem aktuellen Kader und nur 9 Legionären in die neue Saison starten. Die 99ers haben allerdings die Möglichkeit, sollte es notwendig sein, zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal nachzurüsten.