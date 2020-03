Die Graz 99ers wollen heute (17.30 Uhr) bei den Capitals erstmals in der Viertelfinal-Serie in Führung gehen. Ken Ograjensek soll dabei helfen.

Ken Ograjensek (rechts) zeigt mit konstant guten Leistungen auf © GEPA pictures

„Wir müssen einfach schlauer sein“, sagt Ken Ograjensek, „wir haben wieder nur drei Linien, und Wien wird über das ganze Spiel mit mehr Tempo spielen.“ Der Slowene und die 99ers reisen heute zum dritten Spiel der „Best of seven“-Serie des Viertelfinales nach Wien und haben mit dem Ausgleich in der Serie wieder Selbstvertrauen getankt. „Die Caps werden nicht viel an ihrem Spiel ändern, sie ziehen das so schon seit zwei Jahren durch. Wir müssen an der Bande wieder stark spielen und gegen ihr schnelles Spiel gut verteidigen.“