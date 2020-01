Die 99ers treffen heute auf Dornbirn – das heißt: ein fixes Play-off-Ticket oder „Überlebenskampf“ in der Qualifikationsrunde! Nur Villach kann Graz einen Strich durch die Rechnung machen.

© GEPA pictures

Erst um 1.30 Uhr in der Nacht sind die Grazer gestern vom Auswärtsspiel in Znaim nach Hause zurückgekehrt. Wenige Stunden später saß 99ers-Trainer Doug Mason schon vor dem TV-Schirm und analysierte das Video vom 3:2-Sieg der Dornbirner gegen Linz nach Verlängerung. Die Vorarlberger sind heute in der letzten Runde des Grunddurchganges im „Bunker“ zu Gast – und die Rechnung für Graz ist einfach, aber nicht einfach zu lösen!