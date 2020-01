Facebook

ICE HOCKEY - EBEL, EC RBS vs VSV © (c) GEPA pictures/ Thomas Bachun

Die letzte Runde im EBEL-Grunddurchgang hat es in sich. Während Salzburg, Wien und der KAC bereits ihr Ticket für das Play-off gelöst haben, sind die Plätze vier und fünf noch immer hart umkämpft. Vier Mannschaften haben am Sonntag noch die Chance auf eine Top-5-Platzierung. Unter ihnen auch der VSV. „Die Chance lebt, wir werden in Salzburg alles geben und versuchen die Top fünf noch zu erreichen", versprüht Sportvorstand Gerald Rauchenwald Optimismus und hofft, dass zumindest der sechste Platz gehalten werden kann: "Falls die direkten Konkurrenten nicht mitspielen, wollen wir wenigstens acht Bonuspunkte in die Qualifikationsrunde mitnehmen."