Die Graz 99ers führten in Znaim, kassierten im Schlussdrittel aber vier Gegentore und unterlagen 2:4. Wer mit dem Play-off planen darf, entscheidet sich damit erst am letzten Spieltag des Grunddurchgangs am Sonntag - die Grazer empfangen Dornbirn.

99ers-Torhüter Christopher Nihlstorp © GEPA pictures

Nichts wurde aus der vorzeitigen Entscheidung im Rennen um ein Play-off-Ticket: Die Graz 99ers müssen sich im vorletzten Spiel des Grunddurchgangs in Znaim 2:4 geschlagen geben. Die Grazer halten damit zwar weiterhin auf dem fünften Platz, der einem Fixplatz für das Play-off gleichkommt, verpassten es aber, diesen vor dem abschließenden Heimspiel am Sonntag gegen Dornbirn (17.30 Uhr) abzusichern.

Nach einem torlosen ersten Drittel brachte Joakim Hillding (24.) die Grazer im Mittelabschnitt in Führung. Erst im Schlussdurchgang schrieben die Gastgeber an - und zündeten da gleich mehrmals den Turbo. Ein Doppelpack binnen 25 Sekunden von Vopelka (47.) und McRae (48.) brachte die Tschechen in Front, Boruta gelang in Minute 57 ein Empty-net-Tor und Flick erhöhte auf 4:1 (58.) - der Treffer von Hillding knapp vor Schluss war nur noch Ergebniskosmetik. Die Grazer ließen vier Powerplays ungenutzt.

Salzburg fixiert Rang eins und spielt international

Die vorletzte Runde der Erste Bank Eishockey Liga hat mehrere Entscheidungen gebracht. Salzburg (3:0 in Fehervar) sicherte sich Platz eins und löste damit das Ticket für die Champions League. Der KAC (3:1 gegen Capitals) fixierte als drittes Team die Play-off-Teilnahme. Um die zwei letzten Plätze in der Pick Round kämpfen neben den 99ers noch Bozen (spielfrei), Villach (4:2 in Innsbruck) und Znaim, Linz (3:4 in Dornbirn n. V.) ist aus dem Rennen.