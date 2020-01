Der KAC fixierte mit einem 3:1-Sieg gegen Wien die Top 5 und qualifizierte sich damit fix für das Play-off-Viertelfinale. In einer hitzig geführten Partie behielten die Klagenfurter einen kühleren Kopf. Doch kein Petersen-Comeback.

Der Treffer von Manuel Ganahl läutete die Wende ein © GEPA pictures

Mit Spannung wurde das angekündigte Comeback von KAC-Star Nick Petersen erwartet. Nach dem Vormittagstraining war bereits klar, dass der Stürmer erneut ausfällt. "Nach unserem Interview bekam ich Schmerzen. Bevor wir die Powerplay-Übungen absolviert hatten, begann es wieder zu zwicken. In der Nacht wurde es schlimmer. Es ist einfach frustrierend. Ich habe noch nie so lange mit einer Verletzung zu kämpfen gehabt", meinte der Kanadier und ergänzte: "Es ist diese Ungewissheit, wann man gesund wird. Bei einer Knieverletzung weiß man ungefähr, wann es weitergeht. Bei so etwas nicht. Es ist einfach sch....". Von der Tribüne aus verfolgte Petersen, wie auch DOPS-Boss Lyle Seitz das Geschehen zwischen KAC und Vienna Capitals.